بعد التجديد حتى 2030.. كم سيحصل إمام عاشور من الأهلي؟

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل جديدة بشأن عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي، بعد إعلان القلعة الحمراء تمديد تعاقد اللاعب حتى عام 2030.

وقال محمود شوقي إن إجمالي قيمة عقد إمام عاشور مع الأهلي خلال السنوات الأربع المقبلة، في حال تحقيق اللاعب للبونص المقرر سنويًا، سيصل إلى 140 مليون جنيه.

وأوضح الناقد الرياضي أن ملف الإعلانات لا يتضمن بندًا أو رقمًا إلزاميًا على النادي الأهلي ضمن عقد إمام عاشور، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيكون من اختصاص شركة الكرة بالنادي وفقًا للعروض والطلب وحجم الإقبال الإعلاني على اللاعب.

وأضاف شوقي أن نجومية إمام عاشور ستدعم موقفه في سوق الإعلانات، متوقعًا ألا تقل العوائد الإعلانية للاعب عن 20 مليون جنيه سنويًا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تمديد تعاقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2030، ليواصل اللاعب مسيرته مع القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

وجاء تمديد عقد إمام عاشور خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، الذي أنهى الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتجديد التعاقد، بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.



وأكد إمام عاشور خلال الجلسة اعتزازه الكبير بالنادي الأهلي وجماهيره، معربًا عن امتنانه للدعم الذي يحظى به، ورغبته في استكمال مسيرته مع الفريق وتحقيق مزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.