الرئيس السيسي يوجه بإعداد تقرير شامل عن إنجازات الدولة وعرضه على المواطنين أكتوبر المقبل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الرئيس، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، أن التقرير يستهدف إطلاع المواطنين بصورة واضحة على حجم الجهود المبذولة، والأموال التي تم إنفاقها، والنتائج التي تحققت.

وأكد السيسي ضرورة العمل باستمرار على علاج أوجه القصور والصعوبات التي تظهر أثناء تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة.

وفي نفس السياق قال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، :" احتفالنا بذكرى مولد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، ليس احتفاء بذكرى ميلاد خير الأنام فحسب؛ وإنما هو استحضار لأنوار وآثار النبي الأكرم، الذي بعثه الله للعالم أجمع، برسالة ملهمة غيرت وجه التاريخ، وأخرجت الإنسان من الظلمات والجهل والجاهلية، إلى أنوار الهداية والاستنارة، وجاء الثناء الإلهي على صاحب الخلق الرفيع، في أكرم شهادة لنفس بشرية على وجه الأرض ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾.