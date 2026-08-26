الرئيس السيسي للمواطنين: لسه متعلمناش من النصب باسم الاستثمار العقاري اللي بيحصل طوال 40 سنة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم عمل مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع كل المطورين العقاريين لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين.



وقال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، :" امبارح فيه تقرير جالي عن مواطنين أعطوا فلوس لحد عشان يستثمرها ونصب عليهم في 300 مليون جنيه وبيطالبنا بالتدخل إحنا هنتدخل وإحنا مشفناكش وإنت بتعمل كده ".

وتابع الرئيس السيسي:" إحنا لسه متعلمناش من النصب اللي بيحصل طوال 40 سنة".



وتابع الرئيس السيسي:" نؤكد ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة".

