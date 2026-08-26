قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلامة داود لـ«صدى البلد»: تكريم الرئيس السيسي أفضل ختام لحياتي العلمية والإدارية
الرئيس السيسي يطالب بكشف حساب شامل.. إنجازات الدولة وتحديات الإصلاح أمام المواطنين
تقرير أمريكي: اتفاق إيراني عماني مرتقب لإعادة فتح مضيق هرمز دون تدخل واشنطن
ترامب: لا داعي للعجلة في التفاوض مع إيران.. سنحقق نصرًا عظيما قريبا
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإعداد تقرير عن إنجازات الدولة وعرضه على المواطنين
رئيس حزب البيئة العالمي يحذر: ارتفاع حرارة المحيطات ينذر بتدهور بيئي عالمي
مدبولي: تقرير شامل للرأي العام في أكتوبر يوضح إنجازات الدولة وحجم الإنفاق
فيصل العمودي لـ«صدى البلد»: تكريم الرئيس السيسي يجسد تقدير مصر لخريجي الأزهر
الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية للدفاع عن مصر
تراجع الدولار أمام الجنيه.. وهذا أقل سعر للشراء في البنوك بختام التعاملات
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه
الرئيس السيسي يكرّم عددًا من علماء الأزهر والأوقاف خلال الاحتفال بالمولد النبوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل هجومي لـ بترول أسيوط أمام سموحة في الدوري

فريق بترول أسيوط
فريق بترول أسيوط
عمرو مصطفى

أعلن أحمد عبد المقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بترول أسيوط لمباراة سموحة 

 

ويسعى بترول أسيوط لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة، وحصد نقاط المباراة في إطار مشواره ببطولة الدوري.

وجاء تشكيل بترول أسيوط لمواجهة سموحة كالتالي:

 

حراسة المرمى: أمجد يوسف.

خط الدفاع: محمود عوكل، أحمد شكري، محمود علاء.

خط الوسط: عبد الرحمن الخميسي، إبراهيم عباس، أحمد حمزاوي، مصطفى صدفة.

خط الهجوم: أحمد يونس، إسماعيل أشرف، أحمد خالد.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة سموحة وبترول أسيوط في الدوري



يستضيف فريق سموحة نظيره بترول أسيوط مساء اليوم الأربعاء 26 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة وبترول أسيوط في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد برج العرب.

وبدء سموحة مشواره ببطولة الدوري المصري بالهزيمة أمام فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف بينما نجح بترول أسيوط الصاعد حديثا للممتاز في حصد نقطة من التعادل أمام السويس بتروجت بهدف لكل فريق.

سموحة يبحث عن الفوز الأول


ويبحث سموحة بقيادة أحمد عبد العزيز عن تحقيق الفوز الأول له فصلا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المصري البورسعيدي.

في المقابل يرغب بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود تحقيق أول انتصار له والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام السويس بتروجت .

ويدير مباراة سموحة وبترول أسيوط كلا من عبدالعزيز السيد (حكماً للساحة ) ومحمد سعيد شيكا ومحمد خالد عيد ( مساعدين ) ومحمد عبدالعواض ( حكماً رابعاً ) ومصطفى مدحت وعمرو عابدين العطار (تقنية الفيديو ).
 

أحمد عبد المقصود بترول أسيوط سموحة الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

بيزيرا

محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك

اشتعال طائرة صغيرة

لحظة اشتعال طائرة صغيرة في الجو وسقوطها جنوب شرقي البرازيل | شاهد

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

ترشيحاتنا

الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة سرقة أسياخ حديدية من كوبرى بالمقطم

المتهمة

نشرت فيديوهات بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية

المرج

مفاجأة التحريات.. سر العثور على جثماني زوجين داخل شقة بالمرج

بالصور

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد