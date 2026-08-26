تشكيل هجومي لـ بترول أسيوط أمام سموحة في الدوري

أعلن أحمد عبد المقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بترول أسيوط لمباراة سموحة

ويسعى بترول أسيوط لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة، وحصد نقاط المباراة في إطار مشواره ببطولة الدوري.

وجاء تشكيل بترول أسيوط لمواجهة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: أمجد يوسف.

خط الدفاع: محمود عوكل، أحمد شكري، محمود علاء.

خط الوسط: عبد الرحمن الخميسي، إبراهيم عباس، أحمد حمزاوي، مصطفى صدفة.

خط الهجوم: أحمد يونس، إسماعيل أشرف، أحمد خالد.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة سموحة وبترول أسيوط في الدوري





يستضيف فريق سموحة نظيره بترول أسيوط مساء اليوم الأربعاء 26 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة وبترول أسيوط في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد برج العرب.

وبدء سموحة مشواره ببطولة الدوري المصري بالهزيمة أمام فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف بينما نجح بترول أسيوط الصاعد حديثا للممتاز في حصد نقطة من التعادل أمام السويس بتروجت بهدف لكل فريق.

سموحة يبحث عن الفوز الأول



ويبحث سموحة بقيادة أحمد عبد العزيز عن تحقيق الفوز الأول له فصلا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المصري البورسعيدي.

في المقابل يرغب بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود تحقيق أول انتصار له والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام السويس بتروجت .

ويدير مباراة سموحة وبترول أسيوط كلا من عبدالعزيز السيد (حكماً للساحة ) ومحمد سعيد شيكا ومحمد خالد عيد ( مساعدين ) ومحمد عبدالعواض ( حكماً رابعاً ) ومصطفى مدحت وعمرو عابدين العطار (تقنية الفيديو ).

