ترامب: لا داعي للعجلة في التفاوض مع إيران.. سنحقق نصرًا عظيما قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران، مشددًا على أن المواجهة بين البلدين لا تخضع لجدول زمني محدد، وأن واشنطن مستمرة في الضغط على طهران حتى تحقيق أهدافها.

وقال ترامب: لا يوجد جدول زمني محدد للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولست في عجلة من أمري»، مضيفًا أن المواجهة مع إيران «لا تخضع لأي جدول زمني، وستستمر طالما دعت الحاجة».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تحقق، بحسب تقديره، «نصرًا كبيرًا وملموسًا»، بينما يعاني الاقتصاد الإيراني من التضخم وتراجع الأوضاع الاقتصادية.

كما جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة ستحقق «نصرًا عظيمًا في إيران قريبًا جدًا»، في رسالة تعكس استمرار النهج الأمريكي القائم على ممارسة ضغوط مكثفة على طهران.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز، مع إصرار طهران على أن فتح المضيق مرتبط بقبول واشنطن شروطها.

وفي المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة، وأن الإجراءات الأمريكية الأخيرة قلصت قدرة إيران على استخدامه كورقة ضغط.