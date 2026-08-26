إيران تتوصل لاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز وتشترط موافقة أمريكا على طلباتها

أعلن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين مهابي، اليوم الأربعاء، أن طهران توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن الممرات الملاحية في مضيق هرمز وتقاسم عائدات الشحن، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وقال مهابي إن المضيق سيظل مغلقًا أمام الملاحة ما لم توافق الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية، مؤكدًا أن طهران تسيطر على الممر المائي.

وأضاف: «إذا لم تقبل الولايات المتحدة بشروطنا، فلن يُفتح مضيق هرمز»، زاعمًا عدم وجود سفن حربية معادية في الخليج، وأن جميع السفن الحربية المعادية تبعد 400 كيلومتر على الأقل عن المضيق.

وأكد المسؤول الإيراني أن عبور أي سفينة للممر المائي لا يمكن أن يتم، وفق رؤيته، دون إذن إيران وإدارتها، مشيرًا إلى أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن حصة كل طرف من مياه هرمز وتقاسم عائداته.

ويأتي الإعلان الإيراني في ظل خلافات متصاعدة مع واشنطن حول مستقبل الملاحة في المضيق، بينما يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق مفتوح وآمن، وأن ملايين براميل النفط تمر عبره.