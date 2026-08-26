الإسكان الاجتماعي تستعد لطرح وحدات سكنية للإيجار.. تبدأ من 1500 جنيه شهريا

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استعداد الصندوق لطرح عدد من الوحدات السكنية بنظام الإيجار، بالتزامن مع اختيار مجموعة من المدن لتطبيق نظام الإيجار التمليكي.

وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد طرحًا متنوعًا للوحدات السكنية في عدد كبير من المدن الجديدة، بما يتيح خيارات مختلفة للمواطنين المستحقين.

أسعار إيجار الوحدات السكنية

وقالت مي عبد الحميد، خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن القيمة الإيجارية للوحدات تبدأ من:

2000 جنيه شهريًا في المدن الجديدة.

1500 جنيه شهريًا في المحافظات.

وأشارت إلى أن قيمة الإيجار النهائية ستختلف وفقًا لدخل المستفيد، على ألا تتجاوز في المتوسط نحو 25% من الدخل الشهري.

شروط الاستفادة من الطرح الجديد

ويستهدف الطرح مبدئيًا الشباب حديثي الزواج حتى سن 35 عامًا، وفقًا للشروط المعلنة، والتي تتضمن ألا يتجاوز إجمالي دخل الزوج والزوجة 12 ألف جنيه شهريًا.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من وحدة سكنية مدعومة، وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية.

الإيجار التمليكي ضمن الطرح

ويأتي نظام الإيجار التمليكي ضمن الخيارات التي يستعد الصندوق لتطبيقها في مجموعة من المدن، بما يوفر للمستفيدين مسارًا مختلفًا للحصول على السكن مقارنة بنظام التملك التقليدي.

ويترقب الشباب موعد الإعلان الرسمي عن تفاصيل الطرح الجديد، بما في ذلك المدن المشمولة، ومساحات وأسعار الوحدات، وآلية التقديم ونظام الإيجار التمليكي، خاصة مع استهداف فئة الشباب حديثي الزواج من محدودي ومتوسطي الدخول.