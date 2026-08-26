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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انقطاع المياه عن 8 مناطق بحلوان لمدة 5 ساعات السبت المقبل

انقطاع المياه
انقطاع المياه
رحمة سمير

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن عدد من المناطق التابعة لمدينة حلوان، فجر السبت المقبل، وذلك بسبب تنفيذ أعمال ربط خط مياه بقطر 1600 مم بمرشحات التوسعات الجديدة بمحطة مياه شمال حلوان.

موعد انقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن فترة انقطاع المياه تبدأ في تمام الساعة 1 صباح يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026، وتستمر حتى الساعة 6 صباح اليوم نفسه، لمدة تصل إلى 5 ساعات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

انقطاع المياه

يشمل انقطاع المياه المناطق التالية:

  • عزبة الوالدة
  • عرب الوالدة
  • الملأة
  • منطقة المصانع
  • وادي حوف
  • تقسيم النصر للسيارات
  • مساكن الضباط
  • جامعة العاصمة «حلوان»
انقطاع المياه

توفير سيارات مياه بالمناطق المتضررة

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب وتوزيعها مجانًا بالمناطق المتضررة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم 01006665125.

انقطاع المياه

شركة مياه القاهرة تعتذر للمواطنين

وقدمت شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتذارها للمواطنين عن فترة انقطاع المياه، موضحة أن الأعمال تأتي في إطار تنفيذ أعمال فنية ضرورية، وأن الانقطاع خارج عن إرادتها.

 

ودعت الشركة المواطنين بالمناطق المتأثرة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات، لحين الانتهاء من أعمال الربط وعودة خدمة المياه إلى طبيعتها.

انقطاع المياه حلوان انقطاع المياه عن عدد من المناطق شمال حلوان عزبة الوالدة

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