بعد تكريم الرئيس السيسي لهم في احتفالية المولد النبوي.. المكرمون لـ صدى البلد: شرف وتتويج لسنوات العطاء ورسالة تقدير للعلم والعمل

المكرمون من الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي لـ« صدى البلد»:

-سلامة داود: أفضل ختام لحياتي العلمية والإدارية

-آمال إسماعيل: تكريمي خير عوض عن سنوات التعب والرئيس قال لي أضأت العالم أجمع

-فيصل العمودي: شرف كبير يجسد تقدير مصر لخريجي الأزهر ويعزز العلاقات الأفريقية

-فاروق سلام :الرئيس كله ذوق وأدب واحترام ورسالتي للعاملين «اشتغل بضمير»

عبر المكرمون خلال احتفالية المولد النبوي الشريف عن سعادتهم البالغة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل تتويجًا لمسيرات حافلة بالعطاء، ورسالة تقدير لكل من أخلص في عمله وبذل جهده لخدمة وطنه ومؤسساته.

وجاءت تصريحات المكرمين لـ« صدى البلد» عقب احتفالية المولد النبوي الشريف التي نظمتها وزارة الأوقاف



سلامة داود: تكريم الرئيس أفضل ختام لحياتي العلمية والإدارية



قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق ، إن تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تقديرًا كبيرًا يعتز به، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد أفضل ختام لمسيرته العلمية والإدارية التي قضاها في خدمة الأزهر الشريف.



وأوضح، عقب تكريمه، أن الرئيس منحه «أفضل وسام في العلوم والفنون»، مشيرًا إلى أن هذا الوسام يعد من أرفع الأوسمة التي تمنح لمن قدم لمصر عطاءً بحب وإخلاص.



وأكد رئيس جامعة الأزهر السابق أنه يعتز بهذا التكريم ويعتبره تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل والعطاء، قائلًا: «أعتبره أفضل ختام لحياتي العلمية والإدارية، التي قدمت خلالها الكثير والمثير، ولم أبخل بنقطة عرق في خدمة الأزهر الشريف، سواء في قطاع المعاهد الأزهرية أو الجامعة».



وأضاف الدكتور سلامة داود أن خدمة الأزهر كانت على مدار مسيرته مسؤولية يعتز بها، مؤكدًا أن ما قدمه طوال سنوات عمله جاء انطلاقًا من إيمانه برسالة الأزهر ودوره في خدمة الوطن ونشر العلم والاعتدال، والحرص على أداء الأمانة الملقاة على عاتقه بكل إخلاص.



ووجه سلامة داود رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «أعانك الله على ما تقدمه لمصر، وأسأل الله أن يحفظك»، معربًا عن تقديره لما يقدمه الرئيس من جهود لخدمة الدولة المصرية ودعم مؤسساتها.

كما وجه الدكتور سلامة داود رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قائلًا: «أقول لشيخ الأزهر، معلمي وشيخي، لقد تعلمت منك الكثير والكثير في العلم والإدارة، ولم أجد منك إلا الخير والوفاء».



آمال إسماعيل: هذا ما قاله لي الرئيس أثناء حديثي معه



ومن جانبها، أعربت الدكتورة آمال إسماعيل، الأستاذ الزائر بأكاديمية التميز في الهند والعالمة الجليلة في علم الاجتماع، عن سعادتها وفخرها الشديدين بعد تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن التكريم يمثل خير عوض عن سنوات طويلة من التعب والاجتهاد في نشر العلم.

وأضافت عقب تكريمها في احتفالية المولد النبوي الشريف أن هذا التكريم يؤكد أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملًا، مشيرة إلى أنها بذلت جهدًا كبيرًا في حياتها على المستويات العلمية والإنسانية والأسرية من أجل تحقيق حلمها.



وقالت: «فقد أحسنت العمل كزوجة ومعلمة، وأحسنت التعامل مع المرض لتحقيق حلمي، واليوم يكلل الله هذا كله بتكريمي من الرئيس السيسي».



وأعربت الدكتورة آمال إسماعيل عن اعتزازها الشديد بهذا التكريم، معتبرة أن تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل بالنسبة لها تكريمًا من الله عز وجل، قائلة: «أعتبره تكريمًا من الله، حيث سخر الرئيس لتكريمي، وأهدي هذا التكريم في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية كلها».



وكشفت عن أنها كانت تتمنى منذ سنوات في مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشكره على ما يقدمه لمصر، مؤكدة أن هذا اليوم تحقق بالفعل خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.



وقالت إنها شعرت بسعادة بالغة عندما ترجل الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبالها وتكريمها، مشيرة إلى أن قيام الرئيس بتقبيل جبينها كان موقفًا أسعدها غاية السعادة، وسيظل من أبرز اللحظات التي تتذكرها في حياتها.



وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه إليها كلمات مؤثرة خلال تكريمها، قائلًا لها: «لقد أضأتِ العالم أجمع، واليوم يجب أن تُكرمي في يوم مولد خاتم المرسلين».



وأكدت الدكتورة آمال إسماعيل أن كلمات الرئيس وتكريمه لها في هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في حياتها، لما حملته من تقدير لمسيرتها العلمية وما بذلته من جهود في نشر العلم، مشيرة إلى أن تكريمها في ذكرى المولد النبوي الشريف منح هذه اللحظة قيمة خاصة ومكانة استثنائية لديها.



فيصل العمودي: تكريمي يجسد تقدير مصر لخريجي الأزهر



ومن كينيا، عبّر الشيخ فيصل العمودي، الأمين العام لمنظمة خريجي الأزهر في كينيا، عن بالغ سعادته وفخره بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل شرفًا كبيرًا له، ويعكس تقدير مصر لخريجي الأزهر ودورهم في خدمة العلم والدعوة وتعزيز التواصل بين الشعوب.



وقال الشيخ فيصل العمودي، في أول تعليق له عقب التكريم: «طبعًا هذا شرف كبير جدًا لي»، معربًا عن اعتزازه الكبير بأن يكون من بين المكرمين خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.



وأوضح أن تكريمه يحمل العديد من الرسائل المهمة، من أبرزها دعم أواصر التعاون والتواصل بين الدول الأفريقية، إلى جانب التأكيد على الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر العلم والفكر الوسطي وتعزيز التواصل مع الشعوب في مختلف أنحاء العالم.



وأضاف العمودي أن ارتباطه بالأزهر الشريف يمثل جزءًا أساسيًا من مسيرته العلمية والدعوية، قائلًا: «وكذلك تقوية العلاقة بين الدول الأفريقية وإظهار دور الأزهر في العالم، لأني خريج الأزهر الشريف».

وأشار الأمين العام لمنظمة خريجي الأزهر في كينيا إلى أن التكريم يعكس كذلك اهتمام الدولة المصرية بخريجي الأزهر المنتشرين في مختلف دول العالم، وحرصها على التواصل معهم وتقدير ما يقدمونه من جهود في خدمة العلم والدين وتعزيز العلاقات بين مصر والدول الأخرى.

وأكد أن مصر تظل حريصة على أبنائها من خريجي الأزهر، ولا تنسى من ارتبطوا بها من خلال العلم والدراسة في رحاب المؤسسة الأزهرية، مشيرًا إلى أن هذا التقدير يحمل قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لكل من تلقوا علومهم في الأزهر الشريف.



وجاء تكريم الشيخ فيصل العمودي تقديرًا لما بذله من جهود في مجالات العلم والدعوة، ودوره في دعم التواصل بين خريجي الأزهر الشريف في القارة الأفريقية، بما يسهم في تعزيز رسالة الأزهر الشريف وترسيخ حضوره العلمي والدعوي، فضلًا عن دعم العلاقات المصرية الأفريقية وإبراز الدور الذي يؤديه خريجو الأزهر في مجتمعاتهم.



فاروق سلام: الرئيس السيسي كله ذوق وأدب واحترام

أما فاروق سلام، أقدم موظف بوزارة الأوقاف، فعبر عن سعادته البالغة بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل مصدر فخر واعتزاز كبيرًا له بعد سنوات طويلة من العمل في خدمة وزارة الأوقاف.



وقال فاروق سلام، في أول تعليق له عقب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي: «الرئيس السيسي كله ذوق وأدب واحترام»، مشيدًا بحفاوة الرئيس خلال مراسم التكريم، ومؤكدًا أن هذا الموقف سيظل حاضرًا في ذاكرته باعتباره من أهم اللحظات في مسيرته الوظيفية.



ووجه أقدم موظف بوزارة الأوقاف رسالة إلى العاملين بالوزارة وجميع موظفي الدولة المصرية، داعيًا إياهم إلى التحلي بالأخلاق الحميدة والإخلاص في العمل، مؤكدًا ضرورة أن يؤدي الموظف عمله بضمير وأمانة، وأن يجعل خدمة المواطنين والوطن هدفًا أساسيًا له.



وقال فاروق سلام: «أنصح العاملين بوزارة الأوقاف وجميع موظفي مصر بأن يتمتعوا بالخلق والعمل بضمير»، مشددًا على أن حسن الخلق والإخلاص في أداء العمل هما أساس النجاح والاستمرار، وأن الموظف الذي يؤدي واجبه بأمانة يترك أثرًا طيبًا ويستحق التقدير.

ويأتي تكريم فاروق سلام تقديرًا لمسيرته الطويلة في العمل وخدمته لوزارة الأوقاف على مدار سنوات، في إطار الاحتفاء بالنماذج المخلصة التي أدت عملها بأمانة وإخلاص، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.