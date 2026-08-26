قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس محكمة استئناف القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
النائب أشرف مرزوق: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن حقوق المواطن خط أحمر
موعد ظهور إمام عاشور مع الأهلي.. شوبير يكشف قرار مفاجئ من عموتة
الممثل السامي للسلام في غزة يستعرض أمام مجلس الأمن تطورات الأوضاع الإنسانية
مندوب أمريكا بمجلس الأمن: سنحكم على حماس بأفعالها.. والمجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط عليها
«استمرار ارتفاع الحرارة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة
سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة: قدرة ترامب على التحكم في أسعار النفط أصبحت محدودة
نورا علي: توجيهات الرئيس تؤكد أن المواطن في قلب أولويات الدولة
بعد اقتحام معهدها بالقدس.. الأونروا: إسرائيل تخرق اتفاقيتها مع الأمم المتحدة
فيضانات نيبال.. أمريكا تحث مواطنيها على تجنب موقع الكارثة وتعمل على حصر ضحاياها
ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. و«أنفيلد» خارج الحسابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح".. مبادرة وحدة سكان مرسي مطروح لمواجهة القضية السكانية

خلال فاعليات الندوة
خلال فاعليات الندوة
ايمن محمود

نظمت وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح بقرية النصر ، ندوة ثقافية للتوعية بمشكلة القضية السكانية من خلال مبادرة "خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح" تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بمشاركة وحدة السكان بالمحافظة ومديرية الصحة وعيادة تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي ، وبمشاركة لفيف من أهالي قرية النصر من السيدات.

ندوة تثقيفية

أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن قيام وحدة السكان بالمركز ، بتنظيم ندوه تثقيفية وتوعوية بعنوان (خلفتك مسؤوليتك احسبيها صح)، وذلك من خلال مناقشات مثمره أجريت مع السيدات بمنازلهم حول الرعاية الصحية ، كما تم الحديث عن أهمية وسائل تنظيم الأسرة وأنواعها، وطرق اختيار الأمثل لكل سيدة لتجنب الأخطاء، استفاد من الندوة مايقارب 100 سيدة بقرية النصر غرب مرسي مطروح.

 قضية الصحة الانجابية 

من جانبها قالت اسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة أن الندوة تناولت قضية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن أولويات الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية والتي تتضمن خدمات التثقيف الصحي للسيدات وتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تطبيق برامج التثقيف الصحي، وعمل توعية لعدم الزواج المبكر، والدفع بسيارة تنظيم الأسرة لسيدات قرية النصر بمدينة مرسي مطروح بناء علي رغبة سكان القرية.

وأكد محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح بأنه تم عقد دورة تدريبية للرجال من سكان القرية حول الشمول المالي وأهمية التحول الرقمي في التعاملات من خلال الدفع الالكتروني واقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومنتهية الصغر من خلال نظام القروض المقدمة من برنامج مشروعك التابع لصندوق التنمية المحلية بالتعاون بين إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة ومجلس المدينة مع بنك مصر .

وفي نهاية اللقاء استمع مسئولي وحدة السكان بالمحافظة ومدينة مرسي مطروح لبعض المشاكل من أهالي سكان قرية النصر من أهمها فتح فصل ثانوي ، إقامة مسجد بالقرية ، والدفع بالقوافل الطبية مصحوبة بسيارة تنظيم الأسرة ، وإجراء التطعيمات للأطفال، وإقامة دورات خياطة بالقرية لتمكين المرأة إقتصاديا، وتم رفع المشاكل الي اللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة وإحالة باقي الشكاوي الي جهات الاختصاص

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات وحدة السكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تكشف عن Mate XT 2.. وتسريبات حول شاشة OnePlus القادمة

فورد

فورد تفاجئ السوق بـSUV صينية الصنع مصممة لخوض سباقات الرالي

استدعاء نيسان ألتيما

نيسان تستدعي سيارات ألتيما بسبب خطأ خطير في تركيب الوسائد الهوائية

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد