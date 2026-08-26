"خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح".. مبادرة وحدة سكان مرسي مطروح لمواجهة القضية السكانية

نظمت وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح بقرية النصر ، ندوة ثقافية للتوعية بمشكلة القضية السكانية من خلال مبادرة "خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح" تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بمشاركة وحدة السكان بالمحافظة ومديرية الصحة وعيادة تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي ، وبمشاركة لفيف من أهالي قرية النصر من السيدات.

ندوة تثقيفية

أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن قيام وحدة السكان بالمركز ، بتنظيم ندوه تثقيفية وتوعوية بعنوان (خلفتك مسؤوليتك احسبيها صح)، وذلك من خلال مناقشات مثمره أجريت مع السيدات بمنازلهم حول الرعاية الصحية ، كما تم الحديث عن أهمية وسائل تنظيم الأسرة وأنواعها، وطرق اختيار الأمثل لكل سيدة لتجنب الأخطاء، استفاد من الندوة مايقارب 100 سيدة بقرية النصر غرب مرسي مطروح.

قضية الصحة الانجابية

من جانبها قالت اسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة أن الندوة تناولت قضية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن أولويات الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية والتي تتضمن خدمات التثقيف الصحي للسيدات وتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تطبيق برامج التثقيف الصحي، وعمل توعية لعدم الزواج المبكر، والدفع بسيارة تنظيم الأسرة لسيدات قرية النصر بمدينة مرسي مطروح بناء علي رغبة سكان القرية.

وأكد محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح بأنه تم عقد دورة تدريبية للرجال من سكان القرية حول الشمول المالي وأهمية التحول الرقمي في التعاملات من خلال الدفع الالكتروني واقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومنتهية الصغر من خلال نظام القروض المقدمة من برنامج مشروعك التابع لصندوق التنمية المحلية بالتعاون بين إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة ومجلس المدينة مع بنك مصر .

وفي نهاية اللقاء استمع مسئولي وحدة السكان بالمحافظة ومدينة مرسي مطروح لبعض المشاكل من أهالي سكان قرية النصر من أهمها فتح فصل ثانوي ، إقامة مسجد بالقرية ، والدفع بالقوافل الطبية مصحوبة بسيارة تنظيم الأسرة ، وإجراء التطعيمات للأطفال، وإقامة دورات خياطة بالقرية لتمكين المرأة إقتصاديا، وتم رفع المشاكل الي اللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة وإحالة باقي الشكاوي الي جهات الاختصاص