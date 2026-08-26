محافظ مطروح يعتمد قرار ترقيات العاملين بالتعليم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح قرار ترقيات العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

قرار الترقية

ويشمل القرار المستحقين للترقية اعتباراً من 1 يوليو الماضي ممن توافرت فيهم شروط الترقية المقررة قانوناً وذلك في ضوء الحرص على تشجيع العاملين وتقدير جهودهم المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأعرب المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن أسمى تهانيه للسادة الزملاء المترقين.

وقدم الشكر لإدارة الموارد البشرية قيادة وفريق عمل تقديرا للجهد المتميز مؤكداً أن دعم الكوادر الإدارية والوظيفية يعد ركيزة أساسية ومحور رئيسي لتطوير العمل داخل المدارس والإدارات التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب.

وأكد الرشيدي ضرورة أن تكون هذه الترقيات دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة العملية التعليمية بمحافظة مطروح.