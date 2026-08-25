تحرك جثامين ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بمطروح تمهيدًا لتسليمها إلى ذويهم

غادرت جثامين ضحايا حادث التصادم المروع الذي شهدته محافظة مطروح، مستشفى مطروح العام، عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لتسليمها إلى ذويهم ونقلها إلى مساقط رؤوسهم.

حادث مطروح

وكان الطريق الممتد من محور الضبعة جنوب رأس الحكمة قد شهد حادث تصادم عنيفًا بين ميني باص وميكروباص وتريلا، أسفر وفقًا للبيانات المتاحة عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وعقب وقوع الحادث، توافد أهالي الضحايا إلى مستشفى مطروح العام، وسط حالة من الحزن والانهيار، لمتابعة الإجراءات اللازمة واستلام جثامين ذويهم.

وفي السياق ذاته، تواصل الجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالحادث، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.