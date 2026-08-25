ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميني باص وميكروباص و«تريلا» بمطروح

شهد طريق محور الضبعة في اتجاه جنوب رأس الحكمة بمحافظة مطروح حادثا مأساويا، حيث اصطدم ميني باص وميكروباص وسيارة نقل ثقيل «تريلا».

وحصل “صدى البلد” على أسماء ضحايا الحادث الذى أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

أسماء المتوفين

استقبل مستشفى مطروح العام 7 متوفين وهم:

فرج عوض الله فانوس - طنطا.

محمود محمد نجيب - القليوبية.

جون يسري يعقوب - الإسكندرية.

يحيى الرفاعي يحيى

جرجس صبحي بشرى - المنيا.

إسلام فتحي علي - القليوبية

عرفان علي عبد المنعم.

8 مصابين

كما استقبل المستشفى 8 مصابين وهم:

مجدي صالح أحمد، 30 سنة، المنصورة، اشتباه مابعد الارتجاج، وآلام في الظهر.

مصطفى سعيد إبراهيم، 26 سنة، إسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

عبد الله حسن إبراهيم، 29 سنة، طنطا، جرح متهتك بالرأس، اشتباه ما بعد الارتجاج، اشتباه ما بعد الارتجاج.

رامي محمود عبد الجواد، 36 سنة، المنصورة، كسر مضاعف بالفخذ اليسرى.

محمد جمال صلاح، 28 سنة، المنيا، اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالذراع اليسرى.

أحمد حامد محمود، 35 سنة، ميت غمر، اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالبطن.

عيد علي محمد، 21 سنة، زفتى، اشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه كسر بالذراع اليسرى.

حسام منير شعبان، 25 سنة، كفر الشيخ، اشتباه نزيف بالمخ، غيبوبة تامة.