رسميا.. مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع المغربي بوعدي

حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع المغربي أيوب بوعدي، لاعب وسط ليل الفرنسي، ليواصل النادي تحركاته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن مانشستر سيتي عبر منصاته الرسمية انضمام بوعدي، البالغ من العمر 18 عامًا، بعقد يمتد حتى يونيو 2031، بعد استكمال كافة إجراءات الصفقة والحصول على التصاريح الدولية الخاصة باللاعب.

ويملك بوعدي خبرة جيدة رغم صغر سنه، بعدما شارك في 96 مباراة مع الفريق الأول لنادي ليل، كما خاض 8 مواجهات مع المنتخب المغربي.

وبدأ اللاعب الشاب ظهوره مع الفريق الأول لليل في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، قبل إتمامه عامه السادس عشر بثلاثة أيام فقط، ليواصل بعدها تطوره ويصبح أحد الخيارات الأساسية في وسط الفريق الفرنسي.

من جانبه، أعرب بوعدي عن سعادته بالانتقال إلى مانشستر سيتي، مؤكدًا أن ارتداء قميص النادي الإنجليزي يمثل حلمًا بالنسبة له، كما أبدى إعجابه بأسلوب الفريق الذي تابعه لسنوات.

وأشار اللاعب إلى تطلعه للاستفادة من وجوده وسط مجموعة من أبرز لاعبي العالم، والعمل على تطوير مستواه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يزال في بداية مسيرته ويملك الكثير من الأمور التي يرغب في تحسينها.

كما أكد بوعدي رغبته في مساعدة مانشستر سيتي على المنافسة بقوة على جميع البطولات، مشددًا على أنه سيبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق الألقاب مع فريقه الجديد.

كان اللاعب قد ظهر بصورة مميزة مع المنتخب المغربي خلال مشاركته في كأس العالم الأخيرة، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية.

وسيرتدي بو عدي القميص رقم 32 مع مانشستر سيتي، وهو الرقم الذي سبق أن ارتداه خلال مشواره مع ليل.