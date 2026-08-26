جامعة المنصورة تعلن إجراءات التحاق الطلاب الجدد بالعام الجامعي 2027/2026

أعلنت جامعة المنصورة دليل إجراءات التحاق الطلاب الجدد بالجامعة واستكمال إجراءات القيد بالكليات للعام الجامعي 2026/ 2027، وذلك في إطار حرص الجامعة على تيسير إجراءات الالتحاق وتوفير المعلومات اللازمة للطلاب بصورة واضحة ومنظمة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور شريف يوسف خاطر - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الدليل يتضمن الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي، وسداد الرسوم الدراسية، وفتح الملفات وتسليم أصول المستندات، والتسجيل بالأقسام والشعب، إلى جانب إجراءات المقابلات الشخصية بالكليات التي تتطلبها، فضلا عن التعريف بأهم الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب من خلال بوابة الخدمات الطلابية «MyU».

ودعت الجامعة الطلاب الجدد إلى الاطلاع على البوسترات الإرشادية المرفقة، والتعرف على الإجراءات الخاصة بكل مرحلة، والالتزام بالمواعيد والتعليمات المعلنة، مع متابعة الموقع الإلكتروني للجامعة وصفحاتها الرسمية باعتبارها المصدر المعتمد للحصول على أي تحديثات أو تعليمات جديدة بشأن إجراءات الالتحاق.