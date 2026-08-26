الاحتلال يقصف خيمة نازحين في مواصي خان يونس بغزة| تفاصيل

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن قطاع غزة يشهد استمراراً للانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، مع تواصل الغارات على مناطق متفرقة، مشيراً إلى استهداف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، وفق مصادر طبية في مستشفى ناصر.

وأوضح أبو كويك أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتواصل خصوصاً في المناطق الواقعة شرق الخط الأصفر، لافتاً إلى نشاط الآليات الإسرائيلية في شمال مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي قرب شارع صلاح الدين.

وأضاف أن المشهد يتكرر في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، حيث يتسبب القصف وتقدم الآليات الإسرائيلية في موجات نزوح جديدة، فيما يواجه السكان العائدون إلى المناطق القريبة من الخط الأصفر مخاطر متواصلة جراء القصف وإطلاق النار.