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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وصول جثمان والدة المخرجة آيتن أمين لمسجد السيدة نفيسة

وصول الجثمان
وصول الجثمان
أحمد البهى

وصل منذ قليل جثمان والدة المخرجة آيتن أمين، إلى مسجد السيدة نفسية، تمهيدًا للصلاة عليه بعد صلاة الظهر.

 

أعلنت المخرجة آيتن امين، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن وفاة الدتها. 

وقالت آيتن امين: إنا لله وإنا إليه لراجعون، توفيت إلى رحمة الله والدتي السيدة پيالا عبد الرازق، وسيقتصر العزاء على صلاة الجنازة غدًا الأربعاء، بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، والدفن بمدافن العائلة بالمنيا.

وكان آخر أعمال ايتن امين، هو فيلم ال شنب، والذي عرض في السينمات. 

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

والدة المخرجة آيتن أمين آيتن أمين مسجد السيدة نفسية

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