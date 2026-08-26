خميس وجمعة.. تعرف على أهم الحفلات في الساحل الشمالي بالويك إند

ما زال موسم الحفلات في مدينة الساحل الشمالي قائما، وخلال الإجازة الأسبوعية، يقام عدد من الحفلات.

وفي السطور التالية نرصد أبرز تلك الحفلات:

الخميس:

من المقرر أن يقام غدًا، الخميس، عدد من الحفلات، ومن أبرز تلك الحفلات حفل الفنان زياد ظاظا، والذي يحظى بشعبية كبيرة وسط الجيل الجديد من الشباب، بالإضافة إلى حفل حودة بندق الذي يعد من أبرز الفنانين الذين يجمعون بين اللون الشعبي والدرامي من الجيل الجديد.

الجمعة:

أما يوم الجمعة، فستكون هناك انتعاشة واضحة في الحفلات بمدينة الساحل الشمالي، حيث يقام عدد من الحفلات لأهم النجوم المصريين، ومنها حفل كايروكي، والذي من المقرر أن يقدموا من خلاله أشهر أغاني ألبومهم الجديد، والذي تم إطلاقه خلال الأيام القليلة الماضية، وحقق نجاحًا كبيرًا.

فيما يقام حفل آخر للفنان رامي صبري، والذي يغني فيه أيضًا أغاني ألبومه الجديد الذي صدر خلال الأسابيع الماضية.

كما يقام في اليوم ذاته حفل الفنان محمد حماقي، وحفل آخر يجمع بين الفنان محمود الليثي ومصطفى كامل، وسيكون هذا الحفل صباحيا على أحد الشواطئ.