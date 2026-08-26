الأعلى للإعلام: حفظ التحقيقات مع تامر عبدالحميد وهديل البنا

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بحفط التحقيق في الشكوى المقدمة من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد الكابتن تامر عبدالحميد وهديل البنا، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى موضوع الشكوى في ضوء المعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استمرار لجانه المختصة في متابعة ورصد المحتوى الصادر عن مختلف الوسائل الإعلامية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لضبط أي تجاوزات تخالف القانون أو المعايير والأكواد المهنية المعتمدة، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة تستوجب المساءلة، صوناً للمصلحة العامة، وحفاظاً على حقوق المجتمع، وضماناً للالتزام التام بالضوابط الحاكمة.