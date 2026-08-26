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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يعلن ضم الدولي المغربي أيوب بوعدي حتى 2031

مانشستر سيتي يعلن ضم الدولي المغربي أيوب بوعدي حتى 2031
مانشستر سيتي يعلن ضم الدولي المغربي أيوب بوعدي حتى 2031
أ ش أ

 أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميا اليوم / الأربعاء / ضم لاعب خط الوسط الدولي المغربي أيوب بوعدي قادما من نادي ليل الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي: "يسر مانشستر سيتي الإعلان عن التعاقد مع الدولي المغربي أيوب بوعدي بعقد لمدة خمس سنوات، في انتظار الحصول على التصريح الدولي".

وانضم بوعدي (18 عاما) للسيتي قادما من ليل الفرنسي، بعقد سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى عام 2031.

وينضم بوعدي باعتباره أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم العالمية، بعدما خاض 96 مباراة مع ليل، إلى جانب مشاركته في 8 مباريات دولية حتى الآن.

ولعب بوعدي للمرة الأولى مع الفريق الأول لنادي ليل في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، في سن الـ 16، قبل أن يثبت أقدامه كعنصر أساسي في الفريق خلال الموسمين التاليين.

وتألق بوعدي ولفت الأنظار إليه بشدة خلال منافسات كأس العالم الأخيرة في أمريكا وكندا والمكسيك.

وعقب تعاقده مع السيتي قال بوعدي "هذا يوم مميز للغاية بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف: “مانشستر سيتي بالنسبة لي هو أفضل ناد في العالم، إنه حلم أن أكون هنا وأن أتمكن من القول إنني لاعب في السيتي، لقد قضيت معظم حياتي أعمل بجد لكي أصبح أفضل لاعب يمكنني أن أكونه، وأن أصل إلى أعلى المستويات في كرة القدم".

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاعب خط الوسط الدولي المغربي أيوب بوعدي ن نادي ليل الفرنسي

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