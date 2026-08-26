اختلاس 700 ألف جنيه من عهدة تموين السولار للمعدات الثقيلة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من ضبط أحد المتهمين في واقعة اختلاس 700 ألف جنيه من العهدة المخصصة لتموين المعدات الثقيلة بالسولار في الجيزة، وذلك عقب اكتشاف مخالفات مالية في أعمال صرف وتموين الوقود.

وبالفحص، تبين وجود مخالفات تتعلق بكميات وقيم السولار المخصصة لتشغيل المعدات الثقيلة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم المتورط في الواقعة.

وبمواجهته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الجهات المختصة فحص المستندات وسجلات العهدة للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة وتحديد باقي المسؤوليات.