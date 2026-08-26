قررت جهات التحقيق، حبس شخص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات والتحصل من المواطنين على مبالغ مالية دون وجه حق بالقاهرة .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات والتحصل من المواطنين على مبالغ مالية دون وجه حق بالقاهرة .



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبمواجهته أقر بعمله بمهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" بهدف التربح مالياً ، وإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .