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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

10 حلقات.. سوزان نجم الدين تكشف تفاصيل مسلسلها الرمضاني

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
قاسم

أكدت الفنانة سوزان نجم الدين أن الدموع لا تعني الضعف، مشيرة إلى أن دموع الفرح من أجمل المشاعر التي يمكن أن يعيشها الإنسان، وكشفت عن تأثرها الشديد بلحظات فارقة في حياتها الشخصية، موضحة: «الدموع مش ضعف، ومفيش أجمل من دموع الفرح».
 

وتحدثت سوزان عن رؤيتها للأمومة، مؤكدة أنها ترى أن دور الأم يتغير مع تقدم الأبناء في العمر، قائلة: «مؤمنة إن دور الأم بينتهي عمومًا عند سن الـ6 سنوات، لأن الطفل بيبقى زي الإسفنجة لحد العمر ده»، في إشارة إلى أهمية السنوات الأولى في تشكيل شخصية الطفل وبناء وعيه.
 

وعلى المستوى الفني، كشفت سوزان نجم الدين عن حرصها على اختيار أدوارها بعناية، مؤكدة أنها اعتذرت عن تقديم أدوار لشخصيات فنية كبيرة مثل أسمهان وليلى مراد وهند رستم، ليس تقليلًا من قيمة هذه الشخصيات، وإنما لرفضها تقديم عمل لا يليق بمستواها الفني أو لا يحقق الإضافة المطلوبة.
 

كما أشادت بتجربتها في مسلسل «ابن أصول» مع الفنان حمادة هلال، مؤكدة أن شخصية «جدة» التي قدمتها كانت تجربة مختلفة وناجحة بالنسبة لها، وقالت إنها ترى أن حمادة هلال يمتلك قدرات فنية مميزة، وأنها تتمنى تكرار التعاون معه من جديد.

وكشفت سوزان عن استعدادها للموسم الرمضاني المقبل، موضحة أنها حضرت حاليًا لمسلسل مكوّن من 10 حلقات، في خطوة تعكس حرصها على مواصلة تقديم أدوار متنوعة وعدم الاكتفاء بنمط فني واحد.

وتؤكد تصريحات سوزان نجم الدين أن اختياراتها الفنية لا تنفصل عن رؤيتها للحياة؛ فهي تبحث عن الدور الذي يضيف إلى مسيرتها، وتتعامل مع النجاح باعتباره مسؤولية، فيما تظل المشاعر الإنسانية والأمومة بالنسبة لها جزءًا أساسيًا من تكوينها الشخصي والفني.

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