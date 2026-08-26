هاكل أكلة حلوة وأجيب لقطتي.. عاملة توصيل طلبات توثق فرحتها بـ 600 جنيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تعمل في توصيل الطلبات، ظهرت خلاله وهي توثق لحظة فرحتها بعد تحقيق دخل قدره 600 جنيه من عملها.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وعبرت الفتاة عن سعادتها بالمبلغ، مؤكدة أنها تخطط لتناول أكلة جيدة وشراء الطعام لقطتها، في مشهد عفوي لاقى تفاعلًا وتعاطفًا واسعًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد عدد من المتابعين بكفاح الفتاة واعتمادها على نفسها في العمل، مؤكدين أن فرحتها البسيطة بالمبلغ عكست حجم المجهود الذي تبذله من أجل توفير احتياجاتها واحتياجات قطتها.