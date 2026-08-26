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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بصحبتهم 10 أحداث.. القبض على 10 رجال يستغلون الأطفال في أعمال التسول

المتهمون
المتهمون
إسلام دياب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية من ضبط (6 رجال "لـهم معلومات جنائية") لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة ، وبصحبتهم (10 أحداث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث وزارة الداخلية استغلال الأطفال أعمال التسول الجيزة

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