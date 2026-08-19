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بمشاركة 80 موظفًا.. النيابة الإدارية تنظّم ورشتي عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بمشاركة 80 موظفًا.. النيابة الإدارية تنظّم ورشتي عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

نظّمت النيابة الإدارية ورشتي عمل بعنوان «AI for Everyone» و«Generative AI»، ونفذتهما هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) بمقر رئاسة النيابة الإدارية، بمشاركة 80 موظفًا من أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة الوحدة.

وتناولت ورشتا العمل عددًا من المحاور الرئيسية، شملت المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الأوامر (Prompt Engineering)، والتحديات المرتبطة بتطبيقاته، فضلًا عن الاعتبارات الأخلاقية والقانونية والأمنية ذات الصلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأسفرت ورشتا العمل عن عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعميق فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته، واستيعاب الفرص والتحديات والمخاطر والاعتبارات الأخلاقية والأمنية المرتبطة به.

كما أسهمت الورشتان في تنمية قدرة المشاركين على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن دعم فهمهم لمنظومة الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير بيئة العمل والخدمات.

ويعكس تنظيم هاتين الورشتين حرص النيابة الإدارية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية الناشئة، والاستثمار في بناء القدرات الرقمية لأعضائها، بما يُمكّنهم من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية.

كما يأتي ذلك بما يسهم في دعم كفاءة منظومة العدالة وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تضع التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري والارتقاء بكفاءة مؤسسات الدولة ضمن أولوياتها.

ويواكب ذلك توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة العدالة وصون سيادة القانون.

وفي ختام فعاليات اليوم، جرى تسليم المشاركين شهادات حضور ورشتي العمل، بحضور المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وراضي عصام، مدير المشروعات بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

النيابة الإدارية ورشة عمل هيئة النيابة الإدارية الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي

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