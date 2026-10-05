القابضة للمياه: 8.3 مليار جنيه استثمارات لإنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء منذ 2014

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن حجم الإنجازات التي تحققت بمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، والتي شملت التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي، وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، وتطوير الشبكات وتدعيم منظومة التشغيل والصيانة.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بشبه جزيرة سيناء، ودعم خطط التنمية الشاملة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الأساسية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، بما يتواكب مع المشروعات التنموية والتوسع العمراني، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات في إنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة بلغ نحو 8.3 مليار جنيه منذ عام 2014.

وأوضح أن مشروعات مياه الشرب تضمنت إنشاء 17 محطة لتحلية مياه البحر باستثمارات بلغت 7 مليارات جنيه، بواقع 8 محطات بشمال سيناء بطاقة تصميمية 140 ألف متر مكعب يوميًا، و9 محطات بجنوب سيناء بطاقة تصميمية 157 ألف متر مكعب يوميًا، مما أسهم في زيادة الطاقة التصميمية الإجمالية لمحطات إنتاج مياه الشرب من 281 ألف متر مكعب يوميًا قبل عام 2014 إلى 607 آلاف متر مكعب يوميًا.

مشروعات الصرف الصحي

وأضاف أن مشروعات الصرف الصحي شملت إنشاء 4 محطات معالجة جديدة باستثمارات بلغت 1.3 مليار جنيه، منها محطتان بشمال سيناء بطاقة 9.6 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتان بجنوب سيناء بطاقة 25 ألف متر مكعب يوميًا، لترتفع الطاقة التصميمية لمحطات معالجة الصرف الصحي من 104 آلاف إلى 139 ألف متر مكعب يوميًا.

شبكات مياه الشرب

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن نسبة التغطية بشبكات مياه الشرب بلغت 78% بشمال سيناء و91% بجنوب سيناء، فيما بلغت نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي 51% و88% على الترتيب، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات ورفع كفاءة المنظومة، بما يواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمحافظتين.

ومن جانبه، أوضح اللواء أ.ح مهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، أن الشركة نفذت خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026 أعمال إحلال وتجديد باستثمارات بلغت نحو 1.1 مليار جنيه، في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الأصول القائمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن أعمال الإحلال والتجديد شملت تطوير مكونات 65 محطة مياه شرب باستثمارات 410 ملايين جنيه، و38 محطة صرف صحي باستثمارات 180 مليون جنيه، إلى جانب حفر 36 بئر مياه باستثمارات 100 مليون جنيه، وتنفيذ 180 كيلومترًا من شبكات مياه الشرب باستثمارات 260 مليون جنيه، و90 كيلومترًا من شبكات الصرف الصحي باستثمارات 150 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة عملت على تدعيم منظومة نقل وتوزيع مياه الشرب، من خلال توريد 60 عربة نقل وتوزيع مياه باستثمارات 120 مليون جنيه، مما أسهم في زيادة طاقة نقل المياه من 1650 إلى 2525 مترًا مكعبًا، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لسيارات نقل وتوزيع المياه بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأكد اللواء خالد العمري أن الشركة تواصل تنفيذ خطط رفع كفاءة المحطات والشبكات، وتطوير منظومة التشغيل والصيانة، وتدعيم المعدات وفرق العمل، بما يسهم في استدامة الخدمات وتحسين مستوى الأداء، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، والتوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمواكبة خطط التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية.