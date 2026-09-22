وزيرة الإسكان تتفقد أعمال تطوير الحي المتميز وموقف تنفيذ رافع مياه لري المسطحات الخضراء

أجرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية بمدينة بدر لمتابعة موقف تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدينة، وفي مقدمتها تطوير وتنسيق الموقع بالحي المتميز، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الطرق والمحاور الرئيسية وتحسين الصورة الحضارية للمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال تطوير ورفع كفاءة المدن الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب معدلات التنمية والتوسع العمراني الذي تشهده تلك المدن، مشددةً على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات، والتأكد من تنفيذ أعمال التطوير وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان.

وتابعت وزيرة الإسكان أعمال التطوير والتجميل الجارية بالحي المتميز، والتي تشمل زراعة نحو 12 ألف شجرة من أنواع مختلفة، بما يدعم زيادة المساحات الخضراء والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال مرمات الأسفلت والبردورات والإنترلوك، ضمن أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة الميدان والمناطق المحيطة به.

وفي هذا الإطار، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة استكمال أعمال تنسيق الموقع والتجميل وزيادة المساحات الخضراء، مع الالتزام بجودة التنفيذ ومواصلة المتابعة الميدانية لضمان ظهور مدينة بدر بالمستوى الحضاري اللائق بها وبسكانها.

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال جولتها، موقف تنفيذ رافع مياه لري المسطحات الخضراء «بوستر بيت الوطن» بالمدينة، ضمن عدد من مشروعات البنية الأساسية والمرافق بالمدينة.

واستمعت الوزيرة إلى شرح مفصل عن الأعمال الجارية بالمشروع، حيث أشار المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن رافع المياه يضم 3 طلمبات رئيسية بطاقة تصرف تصل إلى 12 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في رفع كفاءة ضخ مياه الري المعالج وتحقيق الاستقرار المطلوب في ضغوط الشبكات، وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على كفاءة ري المسطحات الخضراء بالمناطق المستهدفة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة المرافق بمدينة بدر، وتعظيم الاستفادة من مياه الري المعالج، ودعم التوسعات العمرانية والمناطق الجديدة، بما يسهم في الحفاظ على المساحات الخضراء والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وشددت الوزيرة على تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية والبرامج الزمنية المحددة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المرافق بمدينة بدر، بما يتواكب مع حجم التنمية والتوسعات العمرانية التي تشهدها المدينة.