سميح ساويرس: مهرجان الجونة السينمائي يسير في الطريق الصحيح ونسخة هذا العام أفضل من العام الماضي

أكد سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أن الأفلام المشاركة في المهرجان هذا العام تتميز بمستوى فني لافت، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية أفضل من العام الماضي، وهو ما يؤكد أن المهرجان يسير في الطريق الصحيح.

وقال ساويرس، خلال تصريحات على هامش مهرجان الجونة السينمائي عبر فضائية “النهار”، إن إقامة مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة تمنحه ميزة استثنائية، مؤكدا أن وجود المهرجان في المدينة يضيف إليها ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية وثقافية.

وتابع أن موقع إقامة المهرجان يمثل تحفة معمارية، وهو ما يضفي طابعًا مميزًا على فعالياته ويساهم في تقديم تجربة مختلفة لضيوف المهرجان وصناع السينما المشاركين فيه.

خروج المهرجان بالصورة التي تليق به

وأشاد ساويرس بفريق الشباب القائم على تنظيم المهرجان، مؤكدًا أنهم يتمتعون بقدر كبير من التميز ويعملون بروح الفريق الواحد، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تنظيم الفعاليات وخروج المهرجان بالصورة التي تليق به.