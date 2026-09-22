أخبار السيارات| نيسان تطلق روج 2027 الجديدة.. سيارة فورد بـ6 عجلات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​أعلنت مجموعة فولكس فاجن رسميًا عن بدء حملة استدعاء تشمل 208,724 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من طرازات فولكس فاجن وأودي بالأسواق. الاستدعاء جاء نتيجة احتمال تعرض برغي تثبيت علبة التوجيه للتآكل بسبب تراكم الرطوبة، مما قد يؤدي إلى انكساره وفقدان السيطرة على توجيه المركبة أثناء القيادة، وقررت الشركة فحص السيارات المتأثرة واستبدال المكونات التالفة مجانًا لحماية المالكين.

​كشفت نيسان رسميًا عن التفاصيل الفنية لطراز "روج الهجين 2027" المخصص للأسواق الأمريكية بسعر يبدأ من 35,490 دولارًا. السيارة تعد الأولى التي تجلب تقنية "e-Power" إلى السوق الأمريكي مع نظام دفع كلي قياسي عبر محركات كهربائية مزدوجة، وتستهدف منافسة تويوتا RAV4 عبر معدل استهلاك وقود ممتاز يبلغ 38 ميلًا لكل غالون بفضل نظام الكبح التجديدي المطور.

​أبدت إدارة مجموعة هيونداي قلقها الشديد ودقت ناقوس الخطر بشأن التسارع الكبير والزحف القوي للسيارات الصينية الكهربائية والهجينة في الأسواق العالمية. وحذرت الشركة الكورية من أن انخفاض تكاليف الإنتاج بالصين والسرعة الفائقة في طرح الطرازات الجديدة يشكلان تهديدًا مباشرًا للحصص السوقية للشركات التقليدية، مما يتطلب إعادة مراجعة الخطط التسويقية والهندسية فورًا.

​شهدت منصة المزادات الإلكترونية Bring a Trailer عرض سيارة "فورد إيكوسبورت" معدلة ومزودة بـ 6 عجلات، لتصبح واحدة من أغرب مشاريع التعديل. ورغم تمديد المساحة الخلفية للتحميل ودمج المصدات والسقف بأسلوب مبتكر، ظلت المساحة المخصصة لركاب المقاعد الخلفية ضيقة، مع تسجيل استهلاك مرتفع للغاية للوقود بلغ 5.6 ميل لكل غالون بسبب المقاومة الميكانيكية للوزن الزائد، بينما تخطت المزايدات حاجز 6000 دولار.

​باتت عملاقة السيارات الكهربائية الصينية بي واي دي (BYD) على وشك بدء عمليات تصنيع المركبات والبطاريات رسميًا داخل الأراضي الأوروبية. الخطة الاستراتيجية تهدف إلى الالتفاف على القيود والرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات القادمة من الصين، بالإضافة إلى تسريع تسليم الطلبات المباشرة وضمان تعزيز حصتها السوقية أمام المنافسين الأوروبيين.