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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجآت في واقعة دينا عزت.. نشرت فيديوهات لأنس حبيب وزوجها ضبط معه آيس وحشيش وسلاح

الداخلية
الداخلية

قال فتحي سليمان، مدير تحرير موقع القاهرة 24، إن الصفحات الإخوانية استغلت فيديو كاذبًا لـ دينا عزت، زوجة تاجر المخدرات، لاستهداف وزارة الداخلية، موضحًا أن الهدف من ذلك هو النيل من الإجراءات والتشكيك فيها.

وتابع سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العناصر الإخوانية تريد بث الشائعات، موضحًا أن الواقعة كانت في نهاية شهر يوليو، وكان بحوزة المتهم مواد مخدرة.

وأضاف سليمان أن العناصر الإخوانية تابعت فيديو لزوجة تاجر المخدرات، موضحًا أن الداخلية ضبطت مواد مخدرة، منها آيس وحشيش، ومبالغ مالية، وسلاح أبيض.

وذكر: «تشكيك واضح وصريح ومحاولات زعزعة، ووزارة الداخلية تحركت لأن زوجة المتهم نشرت فيديوهات كاذبة، والداخلية تحاسب بكل حزم في حالة أي خطأ، وزوجة تاجر المخدرات حاولت التشكيك والضغط قضائيًا على سير التحقيق، والتشكيك في التحقيقات».

وأوضح فتحي سليمان: «حاليًا زوجة تاجر المخدرات مروجة الشائعات في النيابة العامة بشأن كافة الفيديوهات التي نشرتها، وبصدد إصدار قضائي بشأن تلك الواقعة»، معلقًا: «دينا عزت كانت قد نشرت فيديوهات لأنس حبيب والكثير من الإرهاب الإخوان».

الداخلية الإخوان أحمد موسى

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