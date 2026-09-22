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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره الرواندي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الرواندي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الرواندي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر، السيد أولييفيه اندوهونجيريهي، وزير خارجية جمهورية رواندا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين مصر ورواندا، والبناء على مخرجات زيارة الرئيس الرواندي إلى القاهرة العام الماضي، معرباً عن التطلع إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة في أقرب وقت، وأهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية في رواندا، في ضوء ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات متنوعة للعمل في أفريقيا وقدرتها على تلبية احتياجات رواندا ما في ذلك إنشاء السدود وتطوير البنية التحتية وتوطين الصناعات الدوائية، مستعرضاً التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى العلمين أفريقيا خلال الفترة ٢-٤ أكتوبر ٢٠٢٦.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية، لاسيما في حوض نهر النيل والقرن الأفريقي والبحيرات العظمي، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة وفقا للقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية، مشدداً على أن نهر النيل مورد مائي مشترك يتعين إدارته وفقا للقانون الدولي، لاسيما مبدأ عدم الإضرار ووجوب التعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق

وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د بدر عبد العاطي جمهورية رواندا أولييفيه اندوهونجيريهي الجمعية العامة للأمم المتحدة

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