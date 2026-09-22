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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد نشر تفاصيل حالته.. مسن القليوبية يعود إلى أسرته بجهود فريق التدخل السريع

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

في استجابة سريعة تعكس حرص وزارة التضامن الاجتماعي على حماية ورعاية كبار السن وتعزيز الروابط الأسرية، نجحت جهود فريق التدخل السريع المركزي في الوصول إلى أسرة مسن عُثر عليه يفترش الرصيف أمام محطة مترو كلية الزراعة بمحافظة القليوبية، وذلك عقب تعرف أبنائه عليه من خلال نشر تفاصيل حالته وعلمهم بجهود فريق التدخل السريع، فتراصلوا مع الفريق للاطمئنان عليه.

وأعرب أبناء المسن عن رغبتهم في استعادة والدهم والقيام على رعايته، وطلبوا معرفة مقر دار الرعاية التي تم استقباله بها، تمهيدًا لإنهاء إجراءات استلامه والعودة به إلى أسرته.

وبعد التواصل مع المسن داخل دار الرعاية، أبدى موافقته على العودة للإقامة مع أبنائه، فيما تعهدت الأسرة بحسن رعايته والاهتمام به وتوفير احتياجاته، لتتحول قصة الحالة من وجوده وحيدًا على الرصيف إلى فرصة جديدة للعودة إلى أسرته.

وتابع فريق التدخل السريع المركزى إجراءات عودة المسن إلى أسرته، بما يضمن أن تمت عملية الاستلام بصورة آمنة، وبعد التأكد من موافقته واستعداد الأسرة لتوفير الرعاية المناسبة له.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن دور فرق التدخل السريع لا يقتصر على التعامل مع الحالة في موقع البلاغ، وإنما يمتد إلى دراسة ظروفها والبحث عن ذويها، والعمل على إعادة الروابط الأسرية متى كان ذلك ممكنًا ويتوافق مع رغبة الحالة ومصلحتها.

وللإبلاغ عن الحالات الإنسانية، يمكن التواصل عبر خط بلاغات واتساب فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي 01577786753، مع تحديد موقع الحالة بدقة وإرسال صورة للحالة إن أمكن، أو من خلال الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.

استجابة سريعة وزارة التضامن الاجتماعي حماية ورعاية كبار السن فريق التدخل السريع

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