خبير مصرفي: استحواذ البنك الأهلي على فروع بنك مصر بالإمارات لن يؤثر على حقوق العملاء

قال الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، إن قرار الموافقة المبدئية على استحواذ البنك الأهلي على فروع بنك مصر في الإمارات، خطوة في إعادة ترتيب كامل لوجود العمل المصرفي خارج مصر.

وأوضح الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في الإمارات لن يؤثر على حقوق العملاء، مضيفًا: «العملاء يطمئنون، البنكين مصريان، ولا داعي للقلق، والخدمات المصرفية مستمرة بصورة طبيعية».

وأضاف أن مجرد صدور موافقة مبدئية لا يعني توقف الخدمات أو الحسابات، موضحًا: «العقوبات الأمريكية موجودة منذ زمن، وكافة البنوك التي تتعامل بالدولار الأمريكي».

وأوضح أن قرار الاستحواذ يأتي لتعزيز التواجد المصرفي في الإمارات، مشيرًا إلى أن حقوق العملاء محفوظة، وأن الفترة القادمة تشهد انتقالًا سلسًا ومنظمًا.

وذكر: «لا داعي للقلق للعملاء، البنكين مصريان، وعملية الانتقال تتم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي، ومجرد ظهور موافقة مبدئية لا يعني توقف الخدمات أو ضياع حقوق العملاء».