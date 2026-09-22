بحثا مستجدات القضية الفلسطينية.. وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، اليوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيداً بمخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، وأهمية البناء عليها لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات في السودان وليبيا، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك.