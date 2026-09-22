فى أسوان.. حملات رقابية على الأسواق بمركزى كوم أمبو ودراو

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة اللواء سمير البلاصى جهودها الميدانية والرقابية بمختلف القرى والأحياء لمتابعة المشروعات الجارية ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحقيق الإنضباط فى مختلف القطاعات الخدمية وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

جولة ميدانية بقرية فارس لمتابعة المشروعات الجارية

وفى هذا الإطار ، أجرى اللواء سمير البلاصى جولة تفقدية بقرية فارس لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ، والوقوف ميدانياً على معدلات الإنجاز وإنتظام سير العمل، والتأكد من الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ لها ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

متابعة مشروعات التمور وتجفيف المانجو

وشملت الجولة تفقد مشروع التمور الذى ينفذه مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، ومتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ، إلى جانب مشروع تجفيف المانجو التابع لتنمية الصعيد للوقوف على مراحل التنفيذ وإنتظام العمل ، مع التأكيد على أهمية سرعة الإنجاز وفقاً للخطط والجداول الزمنية المحددة .

متابعة الخدمات بالمركز التكنولوجى بقرية فارس

كما تابع رئيس الوحدة المحلية سير العمل بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لقرية فارس ، والتأكد من إنتظام تقديم الخدمات للمواطنين وتيسير الإجراءات ، مع سرعة التعامل مع طلبات المواطنين وتحسين مستوى الأداء .

حملة رقابية مفاجئة لضبط الأسواق

كما واصلت الوحدة المحلية حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، حيث قاد رجب شافعى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، حملة مفاجئة بمشاركة ممثلى حى شرق ، وغرفة العمليات ومركز السيطرة ، ومكتب شئون البيئة ، والإدارة الصحية ، والإدارة البيطرية، وشرطة المرافق .

التحفظ على 5 تروسكلات وضبط كميات من اللحوم والدواجن

وشملت الحملة المرور والتفتيش على تروسكلات بيع العصائر وعدد من محال بيع اللحوم الحمراء والدواجن، وأسفرت عن التحفظ على 5 تروسكلات لبيع العصائر، وضبط 9.2 كجم من اللحوم الحمراء و10 كجم من الدواجن، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التى تم رصدها .

حملة مكبرة على عربات العصير بدراو

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى ، وبمتابعة نائب رئيس المركز أشرف الأمير بشن حملة على عربات العصير ، وتم ضبط والتحفظ على 2 تروسيكل مجهز بيع عصير ، وجاري تحليل المكونات والمواد بالتنسيق مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء لبيان مكونات تلك المواد ومصدرها .