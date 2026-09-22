ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملة مكبرة على محلات الجزارة ومخازن الأغذية بشبرا الخيمة

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، حملة رقابية مكبرة على محلات الجزارة ومخازن الأغذية والثلاجات بحي شرق شبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط نحو طن من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



جاءت الحملة في إطار الدور الرقابي لمديرية الطب البيطري وأطبائها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنفيذ حملات مستمرة لضمان سلامة الأغذية المتداولة.

وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وعضوية أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، ومن بينهم الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور أيمن هشام، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بالقليوبية، ممثلة في المهندس سيف شهاب والدكتورة نورهان أحمد.

وأسفرت أعمال المرور والتفتيش على أماكن حفظ وتخزين اللحوم والدواجن ومحلات الجزارة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة عن ضبط لحوم مفرومة ودواجن منتهية الصلاحية، إلى جانب لحوم وكبدة مجمدة متغيرة في خواصها الطبيعية، بإجمالي يُقدر بنحو طن من المضبوطات.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.