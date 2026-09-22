محافظ القليوبية يتفقد محيط مدارس قرى امياي والعمار وبلتان بطوخ

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، صباح اليوم، جولة ميدانية بمركز ومدينة طوخ، شملت المرور على محيط عدد من المدارس بقرى امياي والعمار وبلتان، لمتابعة مستوى النظافة والتأكد من جاهزية محيط المدارس وانتظام أعمال النظافة بها، ويرافقه المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ.



وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على مستوى النظافة بمحيط المدارس والشوارع المؤدية إليها، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذا المستوى واستمرار المتابعة الميدانية، بما يضمن بقاء محيط المدارس نظيفًا ولائقًا بالطلاب وأولياء الأمور.

ووجّه المحافظ برفع أي مخلفات أو قمامة يتم رصدها بمحيط المدارس أولًا بأول، وعدم السماح بتراكمها، مع استمرار أعمال النظافة والمتابعة بصورة منتظمة.

رفع مخلفات



وعلى هذا الصعيد، ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على محيط المدارس، والتأكد من استمرار أعمال النظافة والحفاظ على المظهر العام، مع رفع أي مخلفات أو قمامة فور رصدها، كما كلّف القيادات التنفيذية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا، والتأكد من الحفاظ على مستوى النظافة بمحيط المدارس على مدار اليوم.

وأكد المحافظ ، أن الحفاظ على نظافة محيط المدارس مسؤولية مستمرة تتطلب متابعة ميدانية دائمة، مشددًا على سرعة التعامل مع أي ملاحظات يتم رصدها، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للطلاب ويعكس الصورة اللائقة للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.