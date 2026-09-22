الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص لمواجهة التحديات المشتركة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التعاون الثلاثي القائم بين مصر واليونان وقبرص، مشيرًا إلى ما بات يمثله هذا التعاون من نموذج ناجح للتعاون الإقليمي الهادف لتحقيق السلم والاستقرار والازدهار المشترك في منطقة شرق المتوسط.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة التعاون بين الدول الثلاث من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية في الدول الثلاث.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم، الثلاثاء، وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكولاوس دندياس، وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب محمد عدلي عبد الواحد سليمان، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ومن الجانب اليوناني؛ السفير نيكولاوس باباجيورجيو، سفير الجمهورية اليونانية بالقاهرة، واللواء أيوانيس كوريس، مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية العسكرية بهيئة الأركان العامة للدفاع الوطني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الدفاع الوطني اليوناني إلى مصر، مشيرًا إلى محورية علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر واليونان، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطويرها في مختلف المجالات، وبالأخص في المجال العسكري والدفاعي، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، كما طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الدفاع الوطني اليوناني أعرب عن اعتزازه بزيارة مصر، ونقل للسيد الرئيس تحيات رئيس الوزراء اليوناني، مؤكدًا تقدير الجانب اليوناني لعمق العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر واليونان، ومشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر من أجل مواجهة التحديات المشتركة.

كما أعرب وزير الدفاع الوطني اليوناني عن أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، لافتا في هذا الصدد إلى تقدير بلاده للدور الهام الذي تقوم به مصر من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.