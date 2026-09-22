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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
أسماء عبد الحفيظ

يُعد تليف الرئة من الأمراض التي تثير القلق لدى كثير من المرضى وأسرهم، خاصة مع ارتباطه بضيق التنفس والسعال المستمر، لكن الإجابة عن سؤال هل تليف الرئة خطير؟ تختلف من شخص لآخر، إذ لا تتطور الحالة بالمعدل نفسه لدى جميع المرضى.

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

ويحدث تليف الرئة عندما يتكون نسيج ندبي في الرئتين، ما يجعل أنسجة الرئة أكثر سمكًا وصلابة، ويؤثر على قدرتها على التمدد ونقل الأكسجين من الرئتين إلى الدم. وتعتبره الجمعية الأمريكية للرئة مرضًا خطيرًا، إلا أن سرعة تطوره تختلف بصورة كبيرة بين المرضى.

هل تليف الرئة خطير؟

نعم، يمكن أن يكون تليف الرئة مرضًا خطيرًا، خصوصًا في الحالات التي تتطور فيها الندبات بسرعة وتبدأ وظائف الرئة في التراجع، لكن ذلك لا يعني أن كل شخص مصاب بالتليف ستكون حالته شديدة أو أن المرض سيتطور بالسرعة نفسها.

تليف الرئة 

وتوضح الجمعية الأمريكية للرئة أن بعض المرضى يعيشون مع التليف لسنوات مع تطور بطيء، بينما يعاني آخرون من تدهور أسرع في وظائف الرئة. كما تختلف التوقعات حسب نوع التليف وشدته والعمر والحالة الصحية العامة.

متى يصبح تليف الرئة مقلقًا؟

هناك مجموعة من العلامات التي تستدعي الانتباه، أبرزها زيادة ضيق التنفس مقارنة بالمعتاد، خاصة إذا بدأ يظهر مع مجهود بسيط أو أثناء الراحة، إلى جانب زيادة السعال والإرهاق وانخفاض القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

ومن العلامات الأخرى التي يمكن أن تصاحب تطور المرض فقدان الوزن غير المقصود، وتراجع القدرة على بذل المجهود، وانخفاض نتائج اختبارات وظائف الرئة.

وتشير الجمعية الأمريكية للرئة إلى أن تدهور الأعراض، وانخفاض وظائف الرئة، وزيادة التليف الذي يظهر في الأشعة، من العلامات التي تساعد الأطباء في تقييم وجود تليف رئوي متقدم أو متزايد.

الكحة المستمرة هل تعني أن التليف يتدهور؟

الكحة الجافة المستمرة من الأعراض المعروفة لتليف الرئة، لكنها وحدها لا تكفي للحكم على أن المرض أصبح أكثر خطورة.

ويحتاج الطبيب إلى تقييم التغير في الأعراض مع قياسات وظائف الرئة ونتائج الأشعة ومستوى الأكسجين، لأن شدة الكحة لا تعكس بالضرورة وحدها مقدار التليف الموجود في الرئتين.

هل يحتاج كل مريض تليف الرئة إلى الأكسجين؟

ليس بالضرورة أن يحتاج كل مريض إلى الأكسجين منذ بداية المرض، وتختلف الحاجة إليه حسب مستوى الأكسجين ووظائف الرئة وحالة المريض.

وقد يحتاج بعض المرضى إلى الأكسجين أثناء المجهود أو في مراحل معينة من تطور المرض، بينما قد يحتاجه آخرون بصورة أكبر مع تقدم الحالة. لذلك لا ينبغي بدء العلاج بالأكسجين أو إيقافه دون تقييم الطبيب.

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة 

وتوضح الجمعية الأمريكية للرئة أن العلاج بالأكسجين يمكن أن يساعد بعض المرضى على الحفاظ على النشاط وتحسين جودة الحياة عندما يوصي به الطبيب.

أخطر ما يمكن أن يحدث لمريض تليف الرئة

من المضاعفات المهمة التي يجب الانتباه إليها حدوث تفاقم حاد لتليف الرئة، وفيه تتدهور أعراض التنفس بصورة مفاجئة، وقد يحتاج المريض إلى دخول المستشفى والحصول على دعم بالأكسجين، وفي الحالات الشديدة قد يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وتوضح الجمعية الأمريكية للرئة أن التفاقم الحاد يمكن أن يؤدي إلى تدهور مفاجئ في التنفس، ولذلك فإن ظهور ضيق تنفس شديد ومفاجئ أو تغير واضح في الحالة يستدعي التقييم الطبي العاجل.

هل يمكن لمريض تليف الرئة أن يعيش سنوات؟

لا يمكن تحديد مدة حياة ثابتة لجميع مرضى تليف الرئة، لأن المرض ليس له مسار واحد.

وتؤكد الجمعية الأمريكية للرئة أن متوسطات البقاء المستخرجة من الدراسات لا يمكن استخدامها للتنبؤ بعمر مريض بعينه، لأن التوقعات تختلف حسب العمر والحالة الصحية ونوع التليف وشدته ومدى تطوره.

لذلك فإن وجود تشخيص تليف الرئة لا يعني تلقائيًا أن المريض في مرحلة خطيرة أو أن عمره أصبح محددًا، وإنما يحتاج الأمر إلى متابعة منتظمة لمعرفة مدى استقرار وظائف الرئة ومراقبة أي تغيرات جديدة في التنفس أو النشاط اليومي.

متى يجب الذهاب للطبيب فورًا؟

يجب عدم تجاهل التدهور المفاجئ في التنفس، خاصة إذا صاحبه انخفاض ملحوظ في مستوى الأكسجين، أو ألم بالصدر، أو زرقة، أو ارتباك، أو صعوبة شديدة في التنفس.

كما ينبغي إبلاغ الطبيب عن زيادة السعال أو ضيق التنفس أو الإرهاق بصورة ملحوظة، لأن اكتشاف التغيرات مبكرًا يساعد الطبيب على تقييم السبب والتدخل في الوقت المناسب.

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هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
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