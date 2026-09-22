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للمهندسين.. وظائف بهيئة الإسعاف 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للمهندسين.. وظائف بهيئة الإسعاف 2026

وظائف
وظائف
محمد غالي

تفتح هيئة الإسعاف المصرية بابا جديدا أمام خريجي كليات الهندسة الراغبين في الحصول على فرصة عمل بنظام التعاقد حيث أعلنت الهيئة عن احتياجها لعدد من المهندسين للعمل بالإدارة المركزية للشؤون الهندسية في مقرها الرئيسي.

وتستهدف الوظائف دعم منظومة العمل الهندسي داخل الهيئة ومتابعة المشروعات وأعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت والمعدات والتجهيزات التابعة لها في مختلف المحافظات وذلك وفقا للتخصصات والشروط المحددة في الإعلان.

وظائف بهيئة الإسعاف

تخصصات وظائف هيئة الإسعاف 2026

حددت هيئة الإسعاف المصرية 6 تخصصات هندسية يمكن للراغبين في التقديم التقدم إليها وهي.

هندسة الأجهزة الطبية.

الهندسة المدنية.

الهندسة المعمارية.

هندسة الاتصالات والحسابات.

الهندسة الكهربائية.

الهندسة الميكانيكية.

وترتبط هذه التخصصات بطبيعة الأعمال الهندسية التي تنفذها الهيئة وتشمل متابعة المشروعات والمنشآت والإشراف على أعمال الصيانة الخاصة بالمعدات والتجهيزات.

شروط التقديم على وظائف هيئة الإسعاف 2026

وضعت هيئة الإسعاف المصرية مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف الهندسية المعلنة.

وتشمل أبرز الشروط الحصول على بكالوريوس الهندسة بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى الجامعات المعتمدة في مصر.

كما يشترط القيد بنقابة المهندسين وألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما وقت الإعلان.

وتتضمن الشروط أيضا إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام البرامج الهندسية والتخصصية المرتبطة بطبيعة العمل.

وبالنسبة للمتقدمين من الذكور يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على الإعفاء منها.

كما يجب أن يكون المتقدم مستعدا للعمل في النوبتجيات الطارئة وقادرا على المرور ومتابعة المشروعات التابعة للهيئة في مختلف المحافظات وفقا لطبيعة الوظيفة.

وظائف بهيئة الإسعاف

مهام المهندسين في هيئة الإسعاف

تتضمن طبيعة العمل متابعة المشروعات الهندسية التابعة لهيئة الإسعاف والإشراف على أعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت والمعدات والتجهيزات.

كما تشمل المهام التعامل مع الأعطال الفنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن استمرار كفاءة المنشآت والمعدات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الهيئة.

ويشارك المهندسون كذلك في إعداد التقارير الفنية الدورية الخاصة بالمشروعات وأعمال الصيانة إلى جانب المساهمة في تطوير برامج وخطط الصيانة الوقائية للمنشآت والمعدات.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف هيئة الإسعاف

طالبت هيئة الإسعاف الراغبين في التقديم بتجهيز المستندات المطلوبة وإرفاقها في ملف واحد بصيغة PDF ضمن إجراءات التقديم الإلكتروني.

وتشمل الأوراق المطلوبة.

استمارة التقديم والسيرة الذاتية.

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من كارنيه نقابة المهندسين.

مستند يوضح الموقف من التجنيد.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

صور شهادات أو مستندات الدورات التدريبية المرتبطة بالتخصص.

موضوع مشروع التخرج.

وظائف بهيئة الإسعاف

طريقة التقديم على وظائف هيئة الإسعاف 2026

يتم التقديم على الوظائف الهندسية المعلنة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لهيئة الإسعاف المصرية عبر الرابط المخصص للتقديم.

ويتعين على المتقدم تجهيز المستندات المطلوبة وتجميعها في ملف واحد بصيغة PDF قبل إرفاقها وإرسال طلب التقديم إلكترونيا.

وتأتي هذه الوظائف بنظام التعاقد لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعمل بالإدارة المركزية للشؤون الهندسية في مقر هيئة الإسعاف المصرية.

تفاصيل وظائف هيئة الإسعاف الجديدة

تستهدف الوظائف الجديدة الاستعانة بمهندسين في عدد من التخصصات المرتبطة بطبيعة عمل الهيئة وذلك للمساهمة في متابعة المشروعات والإشراف على أعمال الصيانة والتعامل مع الأعطال الفنية وإعداد التقارير المتعلقة بالمشروعات والمنشآت والمعدات.

ويشترط للمتقدمين استيفاء الضوابط المحددة في الإعلان وتجهيز المستندات المطلوبة قبل التقديم الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي لهيئة الإسعاف المصرية.

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