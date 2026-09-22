بعد إعلان اعتزالها الفن.. معلومات عن نادية رشاد وآخر أعمالها

أثارت الفنانة نادية رشاد حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها اعتزال الفن وكتابة السيناريو، مؤكدة أنها لن تستقبل مكالمات من زملائها في الوسط الفني.

وقالت نادية رشاد، عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”: “لكل من يهمه الأمر، أنا لم أعد أمثل أو أكتب السيناريو، ولا أرحب بمكالمة من أي زميل، رغم احترامي للجميع، أعتز بما قدمت واكتفيت”.

نادية رشاد وقصة انفصالها عن محمود الحديني

محمود الحديني تزوج من الفنانة نادية رشاد ولكن العلاقة لم تستمر طويلا .

وكشفت نادية رشاد عن تفاصيل انفصالها، بعد زواج استمر لسنوات طويلة، مؤكدة أنها كانت مضطرة ومرغمة على قرار الانفصال بعد تفكير استمر لعدة سنوات.

وقالت نادية رشاد، خلال لقائها في برنامج “مصر النهارده”، عبر القناة الفضائية المصرية الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل: «حسيت إني مش قادرة أوصل لمستوى توقعاته.. الأمر مجهد للوصول لرضا الشخص اللي قدامك، لذلك قررت أعفي نفسي من المحاولات ولقيت نفسي مش قد الوظيفة دي فاستقلت».

وأضافت أن تجربة الزواج استمرت لسنوات طويلة، وحدث الانفصال، ولكنها لم تشعر بالانفصال لأن "الحكاية مش حكاية ورقة"، مؤكدة: “أنا مرتبطة بيه كل يوم، عندنا أبناء وأحفاد وتاريخ وذكريات، الأمر لم يقف بورقة ولكن حصل”.

وتابعت نادية رشاد: «حسيت بألم وقتها، ولكني أخذت وقتا طويلا عشان آخد القرار أخدت سنوات، فكرت كويس جدا لأني شعرت أنه أصبح تحصيل حاصل مبقاش كل واحد فينا يفكر مع التاني، وبدأ كل شخص يفكر لوحده ويخفي أجزاء من آماله عن التاني عشان الحياة تمشي، وليس هذا الشكل الأمثل لحياة زوجية، لذلك اضطريت ولم آخذ القرار بالساهل أخذته مضطرة».

واستطردت: «بتمناله كل خير لأنه أستاذي وقف بجانبي في مواقف كثيرة جدا، رغم أنه كانت هناك نقاط خلاف، ولا نأخذ على بعضنا سلوكيات"، متابعة: “شايفاه إنسان مستقيم جدا وشخص جاد وكل أموره صحيحة”.

آخر أعمال نادية رشاد

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية رشاد مسلسل “وبينا ميعاد”، الذي عُرض عام 2023 من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، وخالد أنور، وبسمة، ووفاء صادق، ونادية رشاد، ومحمد سليمان، وداليا شوقي، وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.