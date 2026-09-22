لا أرحب بمكالمة من أي زميل.. سبب اعتزال نادية رشاد الفن

أعلنت الفنانة نادية رشاد اعتزالها الفن وكتابة السيناريو، مؤكدة أنها لن تستقبل مكالمات من زملائها في الوسط الفني.

وقالت نادية رشاد عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”: “لكل من يهمه الأمر، أنا لم أعد أمثل أو أكتب السيناريو، ولا أرحب بمكالمة من أي زميل، رغم احترامي للجميع، أعتز بما قدمت واكتفيت”.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية رشاد مسلسل “وبينا ميعاد”، الذي عُرض عام 2023 من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، وخالد أنور، وبسمة، ووفاء صادق، ونادية رشاد، ومحمد سليمان، وداليا شوقي، وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

