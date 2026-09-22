الصين ترفض المطالب الأمريكية.. بكبن لـ واشنطن: عقوباتكم على إيران غير قانونية

ردّت وزارة الخارجية الصينية على العقوبات الأمريكية غير القانونية ضد إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أنها تعارض العقوبات الأمريكية غير القانونية ضد شركات الطيران الإيرانية.

كان سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، قد ادعى قبل فترة أن نشاط جميع شركات الطيران التجارية الإيرانية سيتوقف على المستوى العالمي اعتباراً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر .

وكانت الصين قد انتقدت سابقاً أيضاً القانون الأمريكي الجديد الذي يشدّد العقوبات ضد روسيا ويوسّع الإجراءات التجارية ضد إيران، والذي وقّعه دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، في وقت متأخر من يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني ترامب غدًا لبحص الملفات العويصة العالقة بين البلدين.