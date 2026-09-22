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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني

محمد بن أحمد اليماحي - رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي - رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وأكد "اليماحي" أن اليوم الوطني السعودي يمثل محطة مضيئة في تاريخ المملكة، ومناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الأمة العربية، تجسد مسيرة المملكة الحافلة بالإنجازات والنهضة الشاملة، في ظل رؤية وطنية طموحة ومسيرة تنموية متكاملة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.

كما ثمّن رئيس البرلمان العربي الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم قضايا الأمة العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدًا أن المملكة تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي المشترك، بما تتمتع به من مكانة راسخة وثقل عربي وإقليمي ودولي.
 

المملكة العربية السعودية السعودية البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليماحي اليوم الوطني السعودي

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