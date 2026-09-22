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اجتماع رباعي في نيويورك.. مصر تقود تحركا إقليميا لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اجتماع رباعي في نيويورك.. مصر تقود تحركا إقليميا لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة

وزير الخارجية يستضيف بمقر البعثة المصرية في نيويورك اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة R4 مع وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان
وزير الخارجية يستضيف بمقر البعثة المصرية في نيويورك اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة R4 مع وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان
فرناس حفظي

استضاف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بمقر البعثة المصرية في نيويورك، أمس الاثنين، اجتماعاً للأطراف الإقليمية الأربعة بمشاركة  محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، و هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، و الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركتهم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود من أجل خفض التصعيد في المنطقة، فضلاً عن أهمية ضمان حرية الملاحة الكاملة والآمنة، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن وسلامة حركة التجارة الدولية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهم مستدام يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر.

واتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي مقر البعثة المصرية اجتماعاً للأطراف الإقليمية الأربعة محمد إسحاق دار هاكان فيدان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

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