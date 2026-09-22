كيف تعمل بيوت التطوع بالجامعات على رفع الوعي بمخاطر المخدرات؟

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيوت التطوع التابعة للصندوق داخل الجامعات تستقبل طلاب الجامعات، بهدف رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم والمعتقدات المغلوطة المرتبطة بالتعاطي.

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن بيوت التطوع تمثل مقرات دائمة داخل الجامعات، وتنفذ أنشطة توعوية وثقافية تتطور باستمرار بما يتناسب مع التغيرات المرتبطة بمشكلة تعاطي المواد المخدرة.

وأوضح أن الأنشطة التي تنفذها بيوت التطوع تعتمد على أساليب علمية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، لافتًا إلى وجود بعض المعتقدات غير الصحيحة لدى الشباب، مثل الاعتقاد بأن الحشيش لا يسبب الإدمان أو أنه يساعد على التركيز.

وأشار وهبة إلى أن برامج التوعية لا تقتصر على تقديم المعلومات، وإنما تهتم أيضا بالتعرف على الدوافع والعوامل التي قد تؤدي إلى تعاطي المواد المخدرة، ومن بينها حب الاستطلاع، بهدف التعامل معها من خلال التوعية والتثقيف.

وأكد أن بيوت التطوع تنفذ داخل الحرم الجامعي في العديد من الجامعات مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والثقافية، بما يسهم في تعزيز وعي الطلاب بمخاطر المخدرات وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالتعاطي.