محافظ سوهاج يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقهى يسبب ضوضاء وإشغالات بأخميم

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مقهى مخالف بمنطقة العزبة والعرب بنطاق قرية نيدة التابعة لمركز ومدينة أخميم.

جاء ذلك في إطار التوجيهات المستمرة من المحافظ بضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لشكاوى المواطنين، وتأكيداً على مد جسور التواصل المباشر مع الشارع السوهاجي.

وكانت وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة قد رصدت شكوى وتضرر عدد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الأهالي استياءهم من قيام مقهى بالعمل لساعات متأخرة من الليل، وتسببه في إحداث ضوضاء مستمرة، فضلاً عن تعدي أصحاب المقهى على حرم الطريق واستغلال مساحات خارجية، ما أدى إلى حالة من الضيق بين المواطنين، وتحديداً مع انطلاق العام الدراسي الجديد وحاجة الطلاب للأجواء الهادئة.

وفور صدور التوجيهات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالتحرك الميداني السريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم شن حملة أسفرت عن إزالة أسباب الشكوى، ورفع الإشغالات والتعديات الخارجية التابعة للمقهى، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد اللواء طارق راشد على أن خدمة المواطن السوهاجي وتلبية احتياجاته تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مؤكداً استمرار تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة لضبط الشارع، ومواجهة جميع مظاهر العشوائية والإشغالات.