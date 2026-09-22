للتحقيقات.. تجديد حبس المتهم بقتـل محامٍ بطلق ناري داخل منزله في سوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس المتهم في واقعة مقتل محامٍ بطلق ناري داخل منزله بقرية الجلاوية التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من أبناء العمومة بقرية الجلاوية بدائرة مركز ساقلتة، أسفرت عن إصابة محامٍ بطلق ناري أثناء وجوده داخل منزله، رغم عدم كونه طرفًا في المشاجرة، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، تبين أن المجني عليه لم يكن طرفًا في المشاجرة التي نشبت بين عدد من أبناء العمومة، إلا أنه أصيب بطلق ناري خلال الواقعة أثناء وجوده داخل منزله، ما أدى إلى وفاته.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم في الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، جرى ضبطه والتحفظ عليه، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وباشرت جهات التحقيق أعمالها، واستمعت إلى أقوال عدد من أطراف الواقعة والشهود، للوقوف على تفاصيل المشاجرة وملابسات إطلاق النار، وتحديد كيفية إصابة المجني عليه بالطلق الناري.

وقررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، للوصول إلى جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية عنها.