مصرع طفلة وإصابة نجل عمومتها غرقًا أثناء اللهو أمام مزرعة بالبلينا في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب نجل عمومتها بحالة اختناق، إثر تعرضهما للغرق أثناء اللهو بالقرب من حافة إحدى الترع بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتمكن الأهالي من انتشالهما، ونقل المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بشأن غرق صغيرة واصابة نجل عمومتها أثناء وجودهما بالقرب من إحدى الترع بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة بدأت أثناء لهو الطفلين بالقرب من حافة الترعة المشار إليها، أمام إحدى المزارع بالناحية، حيث تعرضتا للغرق داخل المياه، قبل أن يتمكن الأهالي من التدخل وانتشالهما.

وتبين أن الطفلة الأولى، بالعقد الأول من العمر، وتقيم بذات الناحية، فارقت الحياة متأثرة بإصابتها جراء حادث الغرق، بينما تم إنقاذ الطفل الثاني، في العقد الأول من العمر، ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بدائرة مركز البلينا، حيث تم وضعه تحت الملاحظة داخل قسم العناية المركزة، وأفادت المصادر الطبية بأن حالته مستقرة.

وبسؤال والدة الطفلة الأولى، في العقد الثاني من العمر، ووالدة الطفل الثاني، في العقد الثالث، ويقيمان بذات الناحية، أفادا بمضمون ما جاء بالفحص، مؤكدين تعرض الطفلين للغرق أثناء اللهو بالقرب من الترعة.

ولم يتهم ذوو الطفلين أحدًا بالتسبب في الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.

وجرى نقل جثمان الطفلة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.